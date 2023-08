Grošelj in Joveva komisijo pozvala k večji fleksibilnosti pri pomoči po poplavah

Bruselj, 10. avgusta - Evropska poslanca Klemen Grošelj in Irena Joveva (Renew/Svoboda) sta danes podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa in evropskega komisarja za gospodarstvo Paola Gentilonija v pismu pozvala k dodatni fleksibilnosti EU pri razporejanju finančnih sredstev za odpravljanje posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo.

Poslanca sta opozorila, da so bile poplave nepredstavljivih razsežnosti. V luči tega sta pristojne pozvala, naj razširijo svojo podporo pri odpravljanju posledic te naravne nesreče in ljudem zagotovijo prepotrebno pomoč, je sporočila pisarna evroposlanca Klemna Grošlja.

"Našim državljankam in državljanom moramo pomagati pri tem skupnem prizadevanju in s hitrim zagotavljanjem vse razpoložljive osnovne pomoči ranljivi skupnosti dokazati, da je unija prilagodljiva in odgovorna," sta zapisala.

Ob tem sta poudarila, da bi v primeru hudih naravnih nesreč, povezanih s podnebnimi spremembami, države članice morale imeti možnost ponovne ocene uporabe določenega dela sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Po njunem mnenju je prilagoditev nacionalnih načrtov tega sklada in obstoječih programov urgentnim potrebam prizadetih članic nujna.

"Trenutne razmere v Sloveniji prikazujejo, kako nujno je, da unija pokaže svojo zavezanost blaginji državljank in državljanov s ponujeno potrebno podporo v takšnih zahtevnih časih. Zagotavljanje prožnosti prizadetim državam članicam, da določen znesek sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost preusmerijo v trajnostno okrevanje in odpornost na podnebne spremembe, bi predstavljalo pomemben korak k ublažitvam posledic takšnih ekstremnih vremenskih dogodkov in okrepitvi našega skupnega odziva na podnebne spremembe," sta še zapisala.

Prav tako sta pozdravila obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki si je v sredo skupaj s premierjem Robertom Golobom ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave.

Po ogledu prizadetih krajev je von der Leyen napovedala, da bo Sloveniji letos iz solidarnostnega sklada EU na voljo 100, prihodnje leto pa še 300 milijonov evrov za odpravljanje posledic nedavnih poplav. Ob tem pa je tudi zagotovila, da bo Bruselj pri preusmerjanju kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za okrevanje "maksimalno prožen".