Ob umirjanju hidroloških razmer nadaljevanje sanacije in zbiranje pomoči

Na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, ki sta v nedavnih ujmah utrpela najhujšo škodo, še naprej vse sile uperjajo v odpravo posledic. Med drugim prioriteta ostaja vzpostavljanje močno poškodovane infrastrukture. V Prevaljah, kjer so v dnevu in pol s pomočjo podjetnika Ambroža Dulerja in njegove ekipe v podjetju Adteh izdelali in nato v torek zvečer tudi postavili most za pešce čez reko Mežo, danes pričakujejo tudi montažni most, ki naj bi ga nato v naslednjih dneh postavljali na lokaciji t. i. leškega mostu.

Tudi sicer se na prizadetih območjih domačini ob pomoči pristojnih in prostovoljcev trudijo s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, zagotovitvijo dostopa do odrezanih naselij in zagotovitvijo prevoznosti cest, odstranjevanjem podrtega drevja, odstranjevanjem naplavin in zagotavljanjem oskrbe prebivalstva, med drugim pitne vode.

V preteklih dneh so veliko nevarnost predstavljali tudi plazovi. Danes bo območje nad plaziščem in Koroško Belo, kjer je bila v minulih dneh odrejena nočna evakuacija prebivalcev, preletaval helikopter, saj se bodo pričela dela za ponovno vzpostavitev alarmnega sistema.

Humanitarne organizacije medtem nadaljujejo z zbiranjem in razdeljevanjem pomoči, Slovenija je deležna tudi izdatne pomoči iz tujine. Radiotelevizija Slovenija pa danes pripravlja tudi dobrodelni dan Skupaj za Slovenijo, na Radiu Slovenija in spletni strani rtvslo.si bodo ves dan zbirali dobrodelne prispevke za prizadete v poplavah, na prvem programu Televizije Slovenija pa drevi pripravljajo dobrodelno oddajo.