Pretoki rek se zmanjšujejo, ob krajevnih plohah in nevihtah popoldne in zvečer možna razlivanja na najbolj prizadetih območjih

Ljubljana, 9. avgusta - Pretoki rek po Sloveniji se po uničujočih poplavah postopoma zmanjšujejo, kaže hidrološko poročilo Arsa. Popoldne in zvečer pa lahko ob krajevnih plohah in nevihtah narastejo posamezne manjše reke in hudourniki. Ob padavinah lahko pride do razlivanja padavinske in zaledne vode na v poplavah najbolj prizadetih območjih, opozarjajo hidrologi.

Ob morebitnih nalivih popoldne in zvečer lahko pride do razlivanja padavinske in zaledne vode na ranljivih območjih Gorenjske, Zgornje Savinjske doline in Koroške, kaže hidrološko poročilo Agencije RS za okolje (Arso).

V naslednjih dneh se bo vodnatost rek sicer zmanjševala. Reke v porečjih Mure, Drave, Savinje, Kamniške Bistrice, Kokre, Krke in Ljubljanice ter Sava Dolinka in Sava srednjem in spodnjem toku imajo velike pretoke, drugod so pretoki rek srednji. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju se zmanjšujejo, še poroča Arso.

Najbolj prizadeti območji ostajata Zgornja Savinjska dolina in del Koroške regije, kjer nadaljujejo sanacijo. Veliko cest zaradi poplavljenega ali poškodovanega cestišča še vedno ostaja zaprtih.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so v torek aktivnosti potekale na 600 deloviščih. Aktiviranih je bilo preko 200 prostovoljnih in šest poklicnih gasilskih enot, enote gorskih reševalcev, vodnikov reševalnih psov, ekipe prve pomoči in druge enote za zaščito, reševanje in pomoč. Na terenu je preko 150 pripadnikov civilne zaščite in 100 javnih uslužbencev uprave za zaščito in reševanje.

Na huje poplavljenih območjih je naloge izvajalo tudi sedem regijskih enot za prečrpavanje vode. Enota Brežice je v torek zaključila z delom na območju Posavja, enoti Nova Gorica in Maribor pa sta zaključili z delom v Pomurju.

Na terenu deluje tudi več kot 350 pripadnikov Slovenske vojske (SV) in policije. Prisotnost slednje je povečana predvsem na evakuiranih območjih, je pa evakuacija oseb večinoma zaključena, poroča uprave za zaščito in reševanje.

Vojska in policija sicer med drugim z vsemi razpoložljivimi helikopterji sodelujeta pri oskrbi prebivalstva na nedostopnih območjih in opravljata prevoze materialnih sredstev, vojska pa skupaj s silami za zaščito, reševanje in pomoč pomaga pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji. SV prav tako izvaja aktivnosti sprejem in namestitev helikopterjev in posadk iz drugih držav, ki so ponudile mednarodno pomoč.

Ekipe Rdečega križa sodelujejo pri zbiranju in dostavi hrane in higienskih pripomočkov, na območjih, kjer je poškodovan vodovod, se še vedno izvajajo prevozi pitne vode.

V torek pa je bila aktivirana tudi enota civilne zaščite za psihološko pomoč.