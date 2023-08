Na Gorenjskem vsi uporabniki oskrbljeni z elektriko

Kranj, 8. avgusta - Na Gorenjskem so se vremenske razmere umirile in ekipe Elektra Gorenjska so se prebile tudi do odrezanih območij. Zdaj so vsi odjemalci na Gorenjskem oskrbljeni z električno energijo, pri čemer jih 57 oskrbujejo z agregati.

Tekom današnjega dne so se vse razpoložljive ekipe skupaj s podizvajalci in s pomočjo monterjev iz Elektra Primorska prebijale do poškodovanih območij in vzpostavljale povezave, so sporočili iz Elektra Gorenjska.

Tako so skupaj uspešno sanirali daljnovodno povezavo do Lavtarskega vrha, kjer ni več zasilne oskrbe z agregatom, prav tako daljnovodno povezavo Luše. Uspelo se jim je prebiti tudi do odrezane Bodoveljske grape, kjer so uporabnikom prav tako zagotovili oskrbo z elektriko.

S tremi agregati oskrbujejo še 57 uporabnikov, in sicer na dveh lokacijah v Poljanski dolini ter v Podljubelju, kjer je plaz delno odnesel daljnovod.

V prihodnjih tednih in mesecih se bo odpravljalo posledice in poškodbe na prizadetih območjih, zato bo prihajalo do motenj in kratkotrajnih prekinitev z oskrbo z električno energijo, so opozorili v Elektru Gorenjska.

Kot ocenjujejo, je škoda na omrežju ogromna. Poleg daljnovodov so močno poškodovani tudi kabelska kanalizacija in kablovodi.