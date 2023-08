Hidrološke razmere se umirjajo, pristojni zagotavljajo oskrbo z elektriko in prevoznost cest

Ljubljana, 9. avgusta - Hidrološke razmere se po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) umirjajo, v strugo se bo vrnila tudi Krka. Vreme bo delno jasno, popoldne in zvečer pa bodo v severni polovici države možne plohe in nevihte. V Zgornji Savinjski dolini bodo prebivalcem Solčave in Luč skušali zagotoviti elektriko, drugod po Sloveniji se zagotavlja prevoznost cest.