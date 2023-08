Sloveniji ob ujmi pomoč ponudilo več držav

Ljubljana, 8. avgusta - V odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del Slovenije, je pomoč do ponedeljka ponudilo več držav. Med njimi so med drugim vse sosede pa tudi Severna Makedonija, Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka in Slovaška, je danes po seji vlade, ki se je seznanila z dosedanjo pomočjo, sporočil vladni urad za komuniciranje (Ukom).

Hrvaška je zagotovila pomoč vojaškega helikopterja in vojske pri zajezitvi in utrditvi nasipov na reki Muri in pri sanaciji nasipa v Dolnji Bistrici. Skupaj z Madžarsko sta preko Rdečega križa donirali vsaka po en tovornjak ustekleničene pitne vode.

Madžarska je ponudila tudi nujno pomoč in podporo v skladu s potrebami in zahtevami slovenske vlade ter že napotila dva helikopterja.

Avstrija je ponudila pomoč na ravni predsednikov držav in zunanjih ministrov. Takoj pa se je odzvala s pomočjo dostopa nujne medicinske pomoči do krajev, ki jih s slovenske strani ni bilo moč doseči. Nudili so pomoč novorojenčku in materi iz Mežice, ki so ju prepeljali v celovško bolnišnico.

Severna Makedonija namerava poslati vojake za izvajanje nalog zaščite in reševanja. Latvija je prek svojega veleposlaništva v Budimpešti ponudila finančno in nujno pomoč ter podporo v skladu s potrebami in zahtevami slovenske vlade.

Italija se je odzvala preko mehanizma EU na področju civilne zaščite (ERCC), posebej pa je pomoč ponudila tudi italijanska dežela Emilija - Romanja. Prispel je transport humanitarne pomoči iz Poljske. Pripravlja pa se tudi pošiljka z razvlažilniki zraka in specializirano opremo, s katero bo možno obnavljati več tisoč poplavljenih domov.

Pomoč in podporo Sloveniji so ponudile še Črna Gora, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Bolgarija in Malta, pa tudi slovenska skupnost, ki živi v ZDA, in sicer preko slovenskega konzulata v Clevelandu.

Zaradi obsežnosti prizadetih območij in omejenih kapacitet na nacionalni ravni, je Slovenija v nedeljo zaprosila za mednarodno pomoč preko mehanizma EU na področju civilne zaščite (ERCC) in Nata v obliki mehanizacije, helikopterjev in montažnih mostov.

Preko ERCC so se odzvale Bolgarija, Hrvaška, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Češka in Slovaška. Ponudili so tudi prihod pooblaščenca iz centra nujnega odziva ERCC. Preko mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče (EADRCC) pa sta se odzvali Španija in Hrvaška.

Slovenija je medtem že sprejela pomoč pooblaščenca iz centra nujnega odziva v Bruslju, Francije, Nemčije in Slovaške. Potekajo pa tudi usklajevanja za sprejem pomoči Hrvaške in Avstrije.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je o sprožitvi mehanizmov v pismu obvestila zunanje ministre držav članic EU, držav kandidatk in držav članic Nata. V njem se je v imenu slovenske vlade in njenih državljanov zahvalila partnerjem, ki so se že odločili za pomoč Sloveniji.

Prav tako je zaprosila za dodatno pomoč EU v obliki težkih delovnih strojev, vozil za čiščenje vodotokov in montažnih mostov. Kar zadeva Nato pa je zaprosila za težke vojaške helikopterje, osebje in montažne vojaške mostove, je še sporočil Ukom.