Največ težav pri oskrbi z elektriko še vedno v Zgornji Savinjski dolini

Kot je objavil Elektro Celje, je bilo danes ob 11. uri brez elektrike še 677 njihovih odjemalcev, največ na območju Zgornje Savinjske doline oz. nadzorništva Nazarje (517 odjemalcev). Sledi območje Koroške oz. nadzorništvi Ravne na Koroškem (145) in Vuzenice (15).

V Zgornji Savinjski dolini in Mežiški dolini so namestili 15 večjih agregatov.

Še vedno pa Elektru Celje ni uspelo vzpostaviti povezave iz Ljubnega proti Lučam in iz Ljubnega proti Rastkam. Poleg tega še ni vzpostavljena povezava med Solčavo in Črno iz Logarske doline in iz Črne na Koroškem.

Na področjih, kjer so reke še razlite in ceste neprevozne, sanacije okvar ne izvajajo. Tudi odjemalce pozivajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem. Prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo, so dodali.

Elektro Ljubljana medtem poroča, da je brez električne energije trenutno 562 njihovih uporabnikov oz. 26 transformacijskih postaj, največ na območju Kamnika, Žirov in Radeč.

Na Gorenjskem je bilo v ponedeljek ob 19.45 brez električne energije še 68 uporabnikov na osmih transformatorskih postajah, ki se nahajajo v Bodovljski Grapi in v Sopotnici. Tu še niso urejeni dostopi, posledično ni mogoče priti do poškodovanih področij, so za STA pojasnili v družbi.

V ponedeljek je bilo tekom dni na delu več kot 60 njihovih zaposlenih in 40 podizvajalcev, zvečer pa jim je uspelo vzpostaviti energetsko povezavo in oskrbeti z elektriko večino vasi v Poljanski dolini.

Vasem med Lavtarskim vrhom in Praprotnim, del Zminca ter Reber v Podljubelju medtem zasilno oskrbo zagotavljajo z agregati, ob tem pa prosijo k varčni porabi. "Agregate namreč oskrbujemo z nafto, to pa je treba dostavljati tudi peš," so podčrtali.

Največ težav jim povzroča razmočena zemlja, predvsem pa velika plazovitost področij, ki dodatno otežujejo dostope.

Zdaj sicer izvajajo oglede in dokončno popisujejo prizadete lokacije. "Koordinacijske ekipe bodo k njihovi odpravi pristopile celovito, s ciljem, da se zopet zgradi robustno omrežje, ki bo v največji možni odporno na različne vremenske ujme. Dodatno pomoč so nam ponudili tudi iz Elektra Primorska in avstrijskega Kelaga. Popravilo okvar in gradnja novih povezav se bodo izvajale v prihodnjih tednih in mesecih, posledično bo prihajalo do motenj in kratkotrajnih prekinitev pri oskrbi z električno energijo," so zapisali.

Na območju Elektra Primorska že v ponedeljek ni bilo odjemalcev brez električne energije, na območju Elektra Maribor pa potekajo redna vzdrževalna dela in sanacija omrežja po nevihtah z neurjem med 13. in 28. julijem. Brez napajanja so pri njih 303 odjemalci. V obeh elektrodistribucijskih podjetjih, primorskem in mariborskem, sicer v teh dneh pomagajo tudi delavcem Elektra Celje.