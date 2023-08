Skupina Supernova z donacijo 100.000 evrov prizadetim v poplavah

Ljubljana, 8. avgusta - Skupina Supernova je za omilitev posledic uničujočih poplav Rdečemu križu Slovenije namenila 100.000 evrov. "Prispevek bo omogočil takojšnjo najnujnejšo pomoč prizadetim gospodinjstvom, da bodo lažje popravili nastalo škodo in si čim hitreje uredili svoje domove," so ob tem sporočili.

V skupini Supernova so ob tem izrazili sočutje vsem, ki so se minuli konec tedna zaradi uničujočih poplav znašli v težkih razmerah. "Slovenija in njeni prebivalci se soočajo s preizkušnjo, kjer je potrebna solidarnost, ki je bila že mnogokrat dokazana," so ob donaciji zapisali v sporočilu za javnost in se hkrati zahvalili gasilcem, vojakom, predstavnikom civilne zaščite in prostovoljcem za takojšnjo nesebično pomoč.

Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini Slovenije. Vodni pretoki se sicer umirjajo, a odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov.