Na Gorenjskem po ujmi grozijo številni plazovi

Kranj, 7. avgusta - Na Gorenjskem, kjer so se razmere po ujmi v preteklih dneh sicer nekoliko umirile, čeprav sanacija vse škode še zdaleč ni končana, grozijo plazovi. Trenutno je uradno zabeleženih 170 plazov, ki ogrožajo objekte in ceste, število pa bo gotovo še naraščalo, je na novinarski konferenci povedal poveljnik Civilne zaščite Gorenjske Klemen Šmid.

Čeprav se stanje po ujmi na Gorenjskem umirja, večina cest pa je spet prevoznih, se po besedah Šmida kaže nova fronta - plazovi. Težave so na celotnem območju Gorenjske, še posebej pa na območju občin Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in na Koroški Beli.

Trenutno geologi ocenjujejo stanje plazu v vasi Pšata pri Cerkljah, kjer so sprva zaznali manjši podor, kasneje pa ugotovili, da gre za plaz veliko večjih razsežnosti. Tudi sicer vse večje plazove spremljajo s pomočjo geologov, ki pa "jih ni na pretek".

Plaz je še vedno aktiven tudi na Koroški Beli, kjer so za prebivalce v nedeljo že drugič odredili nočno evakuacijo. Za evakuacijo v zoženem obsegu dela vasi so se v štabu Civilne zaščite Jesenice odločili tudi danes, in sicer med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj. Prebivalci, ki se morajo evakuirati, se lahko tudi danes odpravijo v namestitveni center, ki je odprt v Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah, so sporočili iz jeseniške občine.

V ujmi v zadnjih dneh so sicer na območju Gorenjske posredovali poklicni in prostovoljni gasilci, policija, mestno redarstvo, kasneje je bila vpoklicana še Slovenska vojska, pa tudi pogodbeni izvajalci z gradbeno mehanizacijo.

Ponekod intervencije še vedno potekajo, drugje so jih že zaključili in se pripravljajo na ocene škode, za katere je sicer še prezgodaj.

Vodja regijskega centra za obveščanje Matej Kodrič je povedal, da so prve klice na pomoč na številko 112 začeli sprejemati v četrtek okoli 19. ure, ko so prejeli 130 klicev. Največ pa so jih sprejeli v petek ponoči - skupaj so na ta dan sprejeli 1700 klicev, na 1350 klicev pa niso uspeli odgovoriti. V soboto so sprejeli 500 klicev, v nedeljo pa 300. Ljudje so večinoma klicali zaradi poplav meteorne vode in vodotokov ter plazov, je pojasnil.

Enote so na Gorenjskem po do zdaj znanih podatkih skupaj posredovale v 2246 primerih. Največ intervencij je bilo v Škofji Loki (750), Kranju (350) in Cerkljah na Gorenjskem (340).

Za pomoč ljudem je bilo v petek aktiviranih preko 1600, v soboto preko 1100, v nedeljo pa preko 750 gasilcev. Danes jih je aktivnih še okoli 200, je povedal poveljnik Gasilske zveze Gorenjske Tomaž Vilfan. Številke vključujejo tako poklicne kot prostovoljne gasilce.

V nedeljo je 160 gasilcev iz gorenjske regije odšlo na pomoč v Škofjo Loko. Gasilci iz Železnikov, Kranja, Bohinja in Jezerskega pa so odšli na pomoč v Solčavo.

Pristojnim službam so pomagali tudi policisti, predvsem pri usmerjanju prometa, preprečevanju škode, pri evakuacijah in varovanju premoženja. Ker so nekateri gorenjski policisti v ujmi tudi sami utrpeli škodo, so za delo vpoklicali dodatne sile, je povedala direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik.

Ob tem je prebivalce opozorila, da v teh dneh na prizadeta območja prihajajo tudi posamezniki z nepravimi nameni, o čemer so bile nekatere policijske postaje na Gorenjskem že obveščene.

Prebivalci naj bodo pozorni, ravnajo naj samozaščitno in naj ljudi kar tako ne spuščajo v svoje domove, je svetovala.