Slovenija prosila Avstrijo za pomoč pri zdravstveni oskrbi na Koroškem

Ljubljana, 7. avgusta - Ministrstvo za zdravje je skupaj z ministrstvom za evropske in zunanje zadeve Avstrijo prosilo za pomoč pri zdravstveni oskrbi oseb na območju koroške regije, do katerih je bil dostop onemogočen in je bila evakuacija iz ogroženega območja možna samo preko meje z Avstrijo, so za STA med drugim sporočili z ministrstva.

Po aktivaciji načrta za zaščito in reševanje ob poplavah se je na ministrstvu za zdravje vzpostavila operativna skupina, ki ves čas spremlja situacijo, nudi podporo zdravstvenim ustanovam in sodeluje s štabom Civilne zaščite ter dispečersko službo zdravstva, prek katere so v stalnem stiku z zdravstvenimi domovi in bolnišnicami, ki delujejo na najbolj prizadetih območjih.

Vzpostavljena je tudi mreža pomoči med izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so po navedbah ministrstva pokazali izjemno solidarnost pri pomoči prizadetim regijam. "Ekipe nujnih zdravstvenih služb na kritičnih področjih s svojo požrtvovalnostjo poskušajo zagotavljati nemoteno zdravstveno oskrbo, kljub izjemno težkim razmeram na terenu. Zdravstvene ustanove pa pomagajo s premestitvami pacientov in obravnavo pacientov iz drugih regij," so zapisali.

Pri tem je ključno izvajanje dializne dejavnosti, saj veliko pacientov zaradi razmer ni moglo priti pravočasno do storitev. Tudi Zdravniška zbornica Slovenije je s svojo pobudo za zbiranje ponudb za pomoč prizadetim regijam s strani zdravnikov pripomogla k čim hitrejšemu zagotavljanju potrebne pomoči.

Po navedbah ministrstva je stanje v bolnišnicah stabilno. Z izjemo Psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je bila poplavljena in kjer že potekata intenzivno čiščenje in sanacija, o večjih težavah ne poročajo. Bolnišnico je obiskal tudi vodja sektorja za duševno zdravje na ministrstvo Branko Bregar in zagotovil vso pomoč ministrstva, ki jo to lahko nudi.

Do bolnišnice Slovenj Gradec je bil v petek nekaj časa onemogočen dostop, v bolnišnici Celje pa so se najhujšemu izognili in delo že poteka enako, kot je pred petkom. V zdravstvenih domovih delo poteka razmeram prilagojeno, vendar o večjih težavah ne poročajo.

Poteka koordinacija in izmenjava kadrov, ki zagotavlja nemoteno zdravstveno oskrbo, pomagajo pa tudi terenske ekipe, so še pojasnili.

Medtem so iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sporočili, da so umaknili zeleni alarm ob množičnih nesrečah, ki so ga sprožili zaradi izrednih razmer v državi po katastrofalnih poplavah. Ocenjujejo, da delovni procesi niso prekinjeni in da lahko pacientom zagotavljajo vse storitve. Tako ambulantna kot bolnišnična dejavnost potekata brez omejitev, so pojasnili za STA.