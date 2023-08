Odsvetovan obisk več turističnih krajev in znamenitosti

Ljubljana, 7. avgusta - Vremenska ujma zadnjih dni je prizadela tudi številne turistične kraje ter kulturne in naravne znamenitosti. Vsem, ki trenutno preživljajo oddih v Sloveniji oz. to nameravajo, pristojni svetujejo, naj spremljajo informacije na spletu in po možnosti preusmerijo svoje poti v kraje, ki jim je ujma prizanesla.