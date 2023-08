Pretok Mure upada, poplavni val na območju Hotize

Lendava, 7. avgusta - Pretok Mure danes upada in razmere ob reki se postopoma umirjajo. Potem ko so v nedeljo sanirali vodni nasip na območju Dolnje Bistrice, so se ljudje z ogroženih območij lahko vrnili na svoje domove. Pristojne službe tam danes še dodatno utrjujejo nasip, poplave pa zdaj grozijo naseljem Hotiza in Kot, zato tam pospešeno prečrpavajo vodo.