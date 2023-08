Na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini brez elektrike 2900 odjemalcev

Danes ob 11. uri je bilo brez napajanja 1359 merilnih mest na nadzorništvu Nazarje in 1468 merilnih mest na nadzorništvu Ravne ter 26 na nadzorništvu Sevnica in 22 na nadzorništvu Vizenica, je Elektro Celje objavil na svoji spletni strani.

Uporabnike obveščajo, da na območjih, kjer so razlite reke in ceste neprevozne, zaradi varnosti selekcije okvar ne izvajajo. Odjemalce tudi pozivajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem, prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Na območju Elektra Gorenjska je bilo opoldne brez elektrike 260 uporabnikov na 18 transformatorskih postajah. Ekipe so v soboto v večernih urah zagotovile zasilno oskrbo prizadetim uporabnikom s štirimi agregati. Z agregati so bile tako dodatno oskrbljene transformatorske postaje Brode, Gaberk, Šefart (proti Zmincu). Že dopoldan so bile z agregatom oskrbljene vasi Na Logu, Log, Gabrska gora, Kovski in Valterski vrh.

Tudi od danes zjutraj so vse razpoložljive ekipe skupaj s podizvajalci na terenu in vzpostavljajo zasilno oskrbo z novimi štirimi agregati. Takoj, ko bo omogočen dostop do odrezanih lokacij, bodo vzpostavili zasilno oskrbo transformatorske postaje v Poljanski dolini Sv. Peter, Krmelj.

Tudi vasem med Praprotnim in Lavtarskim vrhom bodo danes omogočili zasilno oskrbo s pomočjo agregata - na tem področju je bila prekinjena oskrba z elektriko zaradi dreves, ki so se podrla na srednje napetostni daljnovod.

Danes dopoldne tudi stekla prva gradbena dela pri cestišču za zgraditev novega 20-kilovoltnega kablovoda v Zmincu, ki je ključen za zagotovitev oskrbe Poljanske doline, so navedli v Elektru Gorenjska.

Na območju Elektra Ljubljana je bilo danes ob okoli 12.30 brez elektrike nekaj več kot 300 odjemalcev, največ na območju med Strahovico in Kamniško Bistrico, je razvidno s spletne strani družbe.

Na območju Elektra Maribor večjih težav z oskrbo trenutno nimajo. Brez napajanja je bilo dopoldne 245 odjemalcev oz. 10 transformatorskih postaj, odprava teh napak pa je že v teku, so STA povedali v družbi.