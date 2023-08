Na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini brez elektrike 4000 odjemalcev

Ljubljana, 6. avgusta - Zaradi poškodb na omrežju, ki so jih povzročile poplave, je danes v Zgornji Savinjski dolini brez elektrike nekaj več kot 2300 odjemalcev, na Koroškem pa nekaj manj kot 1700 odjemalcev, kažejo podatki Elektra Celje. V soboto je bila oskrba z elektriko prekinjena tudi še v vaseh v Poljanski dolini in ponekod na območju Kamnika.

Danes ob 8. uri je bilo brez napajanja 2305 merilnih mest na nadzorništvu Nazarje in 1686 merilnih mest na nadzorništvu Ravne, je Elektro Celje objavil na svoji spletni strani.

Uporabnike obveščajo, da na območjih, kjer so razlite reke in ceste neprevozne, zaradi varnosti selekcije okvar ne izvajajo. Odjemalce tudi pozivajo, naj se izogibajo poškodovanim področjem, prav tako naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Na območju Elektra Gorenjska je bila v soboto ob 17. uri prekinjena oskrba z električno energijo 430 uporabnikom na 25 transformatorskih postajah.

Še vedno je prekinjena oskrba z elektriko v vaseh v Poljanski dolini med Zmincem in Gabrkom, na Lubniku ter v vaseh med Praprotnim in Lavtarskim vrhom.

"Ekipe se bodo v prihodnjih dneh skušale prebiti do odrezanih področjih in skušale vzpostaviti zasilno oskrbo s pomočjo agregatov, kjer bo to mogoče. Vljudno prosimo, da se na teh področjih uporablja elektrika skrbno in le za nujne potrebe," so zapisali v Elektru Gorenjska.

Na najbolj prizadetih področjih je voda odnesla vse električne povezave (daljnovode in kablovode), nove elektroenergetske povezave bodo začeli vzpostavljati takoj, ko se bodo razmere umirile in bo omogočen dostop.

"Škoda je ogromna, odprava posledic bo dolgotrajna in zelo zahtevna. Na tem mestu je ključnega pomena, da se lahko prizadetim območjem čim prej zagotovi zasilna oskrba z električno energijo," so zapisali.

Na območju Elektra Ljubljana je bilo danes okoli 9. ure brez elektrike nekaj več kot 1600 odjemalcev, največ na območju med Strahovico in Kamniško Bistrico, je razvidno s spletne strani družbe.

Na območju Elektra Maribor večjih težav z oskrbo trenutno nimajo. Brez napajanja je trenutno 245 odjemalcev oz. 10 transformatorskih postaj, odprava teh napak pa je že v teku, so STA povedali v družbi.