Ob umirjanju hidroloških razmer v ospredju posledice ujme

Ljubljana, 6. avgusta - Po silovitih poplavah, ki so prizadele državo, se bodo hidrološke razmere umirjale, so pa zato vse bolj vidne obsežne posledice ujme, grozijo tudi zemeljski plazovi. Najhuje je v Zgornji Savinjski in Mežiški dolini, kjer so ob porečju Meže odredili preventivno evakuacijo, popustil je tudi del vodnega nasipa na Muri pri Dolnji Bistrici.