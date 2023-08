Vojska prispela v Črno, napete razmere tudi v Slovenj Gradcu in na Ravnah

Črna na Koroškem/Slovenj Gradec/Ravne na Koroškem/Ljubno ob Savinji/Mežica, 5. avgusta - V Črno na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj zaradi posledic naraslih vodotokov in zemeljskih plazov odrezana od sveta, se je uspelo prebiti Slovenski vojski, je na seji vlade povedal minister za obrambo Marjan Šarec. Medtem so na Koroškem razmere napete tudi v Slovenj Gradec in na Ravnah, Mežičanki z otrokom so pomagali avstrijski reševalci.

Po poročanju spletnega Večera je vojska z dvema helikopterjema in skupno 30 vojaki, ki so se nekateri tja podali tudi peš, dopoldne prispela v Črno na Koroškem. Minister Šarec pa je glede vojaške pomoči danes na seji vlade povedal še, da se druga enota Slovenske vojske peš prebija do Ljubnega in Solčave.

Črna na Koroškem je bila od petka zjutraj odrezana od sveta, saj so bile poleg prometnih prekinjene tudi telefonske povezave, zato podatki o razsežnosti ujme v tej občini še niso znani. Je pa znano, da je zelo narasla reka Meža, ki poplavlja vzdolž celega toka, od Črne do Dravograda.

Vzdolž toka reke Meže je uničenih ali poškodovanih veliko mostov, na več mestih je odneslo glavno prometno žilo po dolini, poplavljenih je veliko objektov, tudi v Mežici. Tam so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA posredovali reševalci nujne medicinske pomoči iz avstrijskega Velikovca, ki so pomagali mamici s 14 dni starim novorojenčkom. Prepeljali so ju v bolnišnico v Celovcu, je za avstrijsko tiskovno agencijo povedala predstavnica Rdečega križa Melanie Reiter.

Razmere so še vedno kritične tudi v drugih krajih po Koroški. Na območju občine Ravne na Koroškem je zaradi narasle Meže od prometnih poti odrezan del naselja Dobrije. Poplavljen je velik del Prevalj, kjer je narasla Meža prav tako poškodovala ali uničila mostove in odseke cest ter drugo komunalno infrastrukturo.

Iz tamkajšnjega obrata Leka, kjer zaključujejo letni dopust, pa delavcem sporočajo, da se zaradi izrednih razmer začetek proizvodnje zamika vsaj za en dan. Več informacij glede začetka proizvodnje bo znanih v ponedeljek, ko bodo vse sodelavce pravočasno obvestili prek javnih medijev, če do takrat povezave s telekomunikacijskim omrežjem še ne bodo vzpostavljene. Vse zaposlene hkrati prosijo, da se, če imajo to možnost, povežejo s svojimi vodji.

Veliko škode so narasla reka Mislinja in drugi vodotoki povzročili na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kjer se je sprožilo tudi veliko plazov. Mislinja je odnesla del glavne ceste Slovenj Gradec-Dravograd, ki ni prevozna tudi zaradi uničenega mostu v Otiškem Vrhu.

Po podatkih s spletne strani občine je od Slovenj Gradca še vedno odrezan Razbor, župan Tilen Klugler pa je v današnji izjavi med drugim dejal, da je v občini ogroženih veliko stanovanjskih objektov in da se je sprožilo veliko plazov. Dopoldne so morali zaradi grozečega plazu evakuirati stanovalce desetih stanovanjskih objektov na območju Pameč. Prav toliko so jih s tega območja evakuirali že v petek. Pod vodo sta celotno Podgorje in Šmartno, v stanovanjskih blokih v naselju S8 pa so zalite kleti.

Zaradi neurij in poplav je še vedno obvezno prekuhavanje pitne vode za naselja Mislinjska Dobrava, Tomaška vas in Turiška vas. Prav tako je priporočljivo prekuhavanje pitne vode na vseh ostalih območjih v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja. Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec prosi tudi za varčno uporabo pitne vode.