Črna na Koroškem še odrezana od sveta, v regiji veliko poškodb infrastrukture

Črna na Koroškem/Dravograd/Slovenj Gradec, 5. avgusta - Za številnimi Korošci je težka noč. Območje Črne na Koroškem je še naprej odrezano od sveta, saj je v Mežiški dolini in tudi drugod po Koroški poškodovanih veliko mostov in cest, prekinjena je dobava elektrike in vode, marsikje ni telefonskih povezav. Na poti v Črno je vojska, ki je v regiji pomagala že v petek, prav tako gasilci od drugod.

Celotno regijo še vedno ogrožajo poplave in vse več zemeljskih plazov, k sreči pa je minulo noč manj intenzivno deževalo, je za STA davi dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

Prizadeta je celotna regija, najbolj pa Mežiška in Mislinjska dolina skupaj z Dravogradom, v Dravski dolini pa je po sedanjih podatkih največ težav zaradi zemeljskih plazov in zalitih objektov na območju občin Vuzenica in Podvelka, ni pa tako hudih poškodb infrastrukture kot v Mežiški in Mislinjski dolini.

Ob 8.26 je slovenjgraški regijski center za obveščanje v občini Prevalje zaradi narasle reke Meže in poplavljanja sprožil sireno javnega alarmiranja. Prebivalce na ogroženih območjih je pozval, da poskrbijo za lastno varnost. Po besedah župana Občine Prevalje Matica Tasiča se razmere zaostrujejo, Meža nadalje narašča, prav tako podtalnica.

Meža je po njegovih besedah uničila most pri bencinskem servisu Petrol, bojijo se, da ga bo odtrgalo, zdaj pa reka spodjeda tudi bencinsko črpalko. Pretrgan je tudi vodovod in plinovod, nadalje spodjeda glavno cesto proti Črni. Poplavljenih je od 150 do 200 objektov v občini, dva plazova grozita dvema objektoma, prekinjena je železniška povezava. Na Prevaljah so evakuirali okoli 20 oseb, ki so nastanjeni v športni dvorani, je povedal za STA.

Razmere so kritične tudi drugod v Mežiški dolini. "S Črno na Koroškem imamo še vedno povezavo samo prek regijskega centra za obveščanje z gasilci v gasilskem domu, vse ostale zveze ne delujejo, tako da tudi ne poznano razsežnosti nesreče v občini. Glavna prioriteta danes je najti pot do občine Črna, da lahko tja spravimo pomoč v moštvu, tehniki, tudi hrano in vodo, primanjkuje jim tudi dizelskega goriva za agregate," je razmere zjutraj opisal Matijevič.

Poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan je v zvezi z gorivom za Koroško na novinarski konferenci v Ljubljani povedal, da so imeli zjutraj pripravljenih 2000 litrov goriva in dogovorjeno, da ga Slovenska vojska s helikopterjem dostavi na Koroško.

Z ministrstva za solidarno prihodnost pa so sporočili, da stanovalci Centra za usposabljanje, delo in varnost (CUDV) Črna niso v življenjski nevarnosti. "Situacijo olajšuje dejstvo, da zaradi poletnih počitnic v domu biva zgolj 30 stanovalcev," so navedli. Dodali so še, da po znanih podatkih CUDV sodeluje z lokalnimi gasilskimi enotami in elektro službo, ki si prizadeva zagotoviti preskrbo z električno energijo še danes.

V petek je sicer pri intervencijah na Koroškem pomagalo več kot 120 gasilcev iz Pomurja, del teh je ostal do danes, prihajajo pa tudi novi iz Pomurja, prav tako na Koroškem danes pričakujejo pomoč gasilcev z Dolenjske. Že v petek so na Koroškem v intervencijah pomagali pripadniki Slovenske vojske (SV) s tehnično opremo, ki so prespali v prevaljski občini in so danes na poti v Črno.

Marsikje v regiji ni pitne vode, saj so poškodovani vodovodi, zato bo predvsem v Mežiški dolini danes prednostna naloga zagotoviti pomoč gasilcev s cisternami z vodo. Prav tako sta na poti na Koroško dve cisterni SV, je povedal Matijevič.

V Dravogradu so v petek zaradi nevarnosti proženja plazov evakuirali okoli 150 ljudi, evakuacije pa so bile tudi drugod po regiji. Na Ravnah na Koroškem, kjer prav tako ne pomnijo takšnih poplav, je zaradi naraslih vodotokov davi še odrezan del naselja Dobrije.

Matijevič ponovno poziva vse ljudi, da naj ne hodijo na pot, če ni nujno. Davi so namreč na Prevaljah že reševali osebo, ki je bila ujeta v vodi na cesti. Matijevič se vsem, ki sodelujejo v intervencijah in pomagajo, zahvaljuje za pomoč, vse pa prosi za potrpežljivost.

Medtem pretoki reke Drave na meji z Avstrijo niso kritični. Po podatkih, ki jih je Matijevič dobil od Dravskih elektrarn, bo pretok reke na meji z Avstrijo pri Dravogradu naslednjih 24 ur pod 1000 kubičnih metrov na sekundo, kar je bistveno manj, kot je bilo ob poplavah novembra 2012.