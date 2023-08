Zaradi poplav več kot 16.000 odjemalcev brez elektrike

Ljubljana, 4. avgusta - Na območjih z močnim deževjem in poplavami prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko. Trenutno je najhuje na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, na območju Elektra Celje je brez elektrike skoraj 12.000 odjemalcev. Več kot 4000 jih je brez elektrike tudi na območjih Škofje Loke, Medvod in Kamnika.