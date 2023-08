Iz doline Ličnice evakuirali občane, v Komendi izredne razmere

Komenda/Medvode, 4. avgusta - Padavine so povzročile poplave tudi v osrednji Sloveniji. Roman Koncilja, poveljnik Gasilske zveze Komenda, ki je pod vodo, je razglasil izredne razmere, je občina sporočila na Facebooku. Z območja doline Ličnice v občini Medvode pa so se odločili evakuirati stanovalce. V Kamniku so zaprli vrtce, vse ceste so neprevozne.