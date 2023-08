V Idriji več cest neprevoznih ali slabo prevoznih

Idrija, 4. avgusta - Zaradi neurja trenutno v Občini Idrija poteka večji obseg intervencij. Sprožajo se plazovi, nekatere ceste so že poplavljene, med drugim je neprevozna tudi cesta Idrija-Spodnja Idrija. Neprevozne ali slabo prevozne so tudi nekatere okoliške ceste, so sporočili z občinske civilne zaščite.