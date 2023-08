Pirc Musar s kolegi iz sredozemskih držav za ukrepanje proti podnebni krizi

Ljubljana, 3. avgusta - Predsedniki šestih sredozemskih držav, med katerimi je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, so danes v skupni izjavi pozvali k ukrepanju proti podnebnim spremembam. Opozorili so na "epske razsežnosti" podnebne krize in dodali, da se je čas za sklepanje kompromisov iz političnih ali gospodarskih razlogov iztekel.