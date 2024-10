Podnebni svet in finančno ministrstvo o ukinitvi subvencij za fosilna goriva

Ljubljana, 8. oktobra - Predstavniki podnebnega sveta in ministrstva za finance so na zadnji seji razpravljali o ukinitvi subvencij za fosilna goriva. Na ministrstvu menijo, da je davčna politika lahko le eden od vzvodov za razogljičenje in da je treba za uspešen prehod pred uvedbo davčnih ukrepov nujno omogočiti konkurenčnost gospodarstva in stabilnost javnih financ.