Na Tajvanu zaradi tajfuna Krathon zaprte šole in uradi

Taipei, 3. oktobra - Tajfun Krathon je danes dosegel Tajvan, kjer so zaradi močnih vetrov in obilnih padavin drugi dan zapored zaprte šole in uradi. Neurje je doslej terjalo dve življenji, še več kot sto ljudi je ranjenih. Po napovedih vremenoslovcev bo moč tajfuna nad otokom hitro opešala.