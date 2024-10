Grčija zaprosila za pomoč EU pri gašenju požara na Peloponezu

Atene/Bruselj, 1. oktobra - Več kot 400 gasilcev z 21 helikopterji in letali se tretji dan zapored bori z velikim gozdnim požarom, ki se je razplamtel na severu grškega polotoka Peloponez. Atene so zaradi zahtevnih razmer zaprosile za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite, v okviru katerega bodo v Grčijo predvidoma danes prispela letala iz Hrvaške in Italije.