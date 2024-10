Poplave v Indiji in Bangladešu terjale številne žrtve

Daka/Patna, 7. oktobra - V poplavah in zemeljskih plazovih v Indiji in Bangladešu je zaradi naraslih vodotokov s Himalaje od petka umrlo najmanj 20 ljudi, več tisoč jih je moralo zapustiti domove, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Narasle vode so medtem že začele upadati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.