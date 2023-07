Matematični fizik Tomaž Prosen kot prvi v Sloveniji pridobil že drugi projekt ERC za uveljavljene raziskovalce

Ljubljana, 6. julija - Matematični fizik in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Tomaž Prosen je kot prvi v Sloveniji pridobil že drugi prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za uveljavljene raziskovalce. Pridobljeni projekt predstavlja velik uspeh tako za raziskovalca kot za fakulteto samo, so sporočili s fakultete.