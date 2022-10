Matematik Bojan Mohar pridobil ERC projekt na temo kraških vodotokov

Ljubljana, 25. oktobra - Profesor Bojan Mohar s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze (FMF) v Ljubljani je s projektom KARST uspel na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za sinergijsko raziskavo. Projekt bo vodil s tremi kolegi iz tujine, raziskovali pa bodo dinamiko kraških vodotokov in pojav fenomenov v ekstremnih razmerah, kot so poplave in suše.