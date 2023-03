Raziskovalka Zala Lenarčič: Pri prijavi projekta ključna ambicioznost

Ljubljana, 15. marca - Raziskovalka in dobitnica projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za projekt o kvantni simetriji Zala Lenarčič meni, da bo njen projekt prinesel teoretično znanje o tem, kako lastnosti integrabilnih sistemov opaziti v naravi. Pri prijavi projekta so po njenih besedah ključni velikopoteznost in ambicioznost ter izstop iz slovenske skromnosti.