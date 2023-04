Raziskovalec Peter Križan: Čim je ideja za nadaljevanje projekta, jo je smiselno prijaviti

Ljubljana, 5. aprila - Raziskovalec in dobitnik projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za potrditev koncepta njegovih raziskav in hitrejši prehod v inovacije Peter Križan z Instituta Jožef Stefan poudarja, da je zelo smiselno prijaviti idejo za nadaljevanje projekta, saj to raziskovalcem omogoči, da oplemenitijo prvoten projekt in ga dodatno razvijejo.