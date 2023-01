Peter Križan pridobil ERC projekt za potrditev koncepta svojih raziskav

Ljubljana, 24. januarja - Peter Križan z Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani je kot nosilec projekta ERC za uveljavljene raziskovalce pridobil še projekt ERC za potrditev koncepta svojih raziskav in hitrejši prehod v inovacije. Financiranje je pridobil za projekt CherPET, namenjen razvoju nove vrste detektorjev za pozitronsko tomografijo.