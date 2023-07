Na konferenci o izzivih vračanja mladih raziskovalcev iz tujine

Ljubljana, 5. julija - Študentom in mladim raziskovalcem je potrebno omogočiti mednarodno povezovanje, jih spodbujati za pridobivanje izkušenj v tujini, hkrati pa jim omogočiti tudi ustrezne smiselne pogoje, če se želijo vrniti nazaj v Slovenijo, so na današnji Konferenci slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in tujine poudarili sodelujoči.