Vlada imenovala upravni odbor agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Ljubljana, 28. junija - Vlada je v upravni odbor agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost imenovala Stojana Sorčana, Zorana Rena, Jerneja Štromajerja in Natašo Vrh. Obenem je imenovala tudi predstavnike Gospodarske zbornice Slovenije, rektorske konference, konfederacije samostojnih raziskovalnih inštitutov in reprezentativnih sindikatov.