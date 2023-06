Na vseslovenskem srečanju v DZ izpostavili bogastvo mreže Slovencev po svetu

Ljubljana, 29. junija - Mreža Slovencev po svetu je bogastvo Slovenije, ki ga je treba ohranjati in krepiti, so se danes ob začetku vseslovenskega srečanja v državnem zboru strinjali govorniki. Izpostavili so tudi, da so Slovenci po svetu eden ključnih dejavnikov pri ohranjanju slovenske identitete in kulture.

Podpredsednik DZ Danijel Krivec je dejal, da mreža po svetu Slovencem omogoča, da se medsebojno podpirajo in izmenjujejo ideje. "Pred nami je izziv, kako ohraniti in krepiti slovensko identiteto med Slovenci zunaj meja," je dodal.

Minister Matej Arčon, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, je današnje srečanje označil za priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj. Omenil je več izzivov, s katerimi se sooča vlada v odnosu do Slovencev po svetu. Med njimi so ohranjanje slovenskega jezika zunaj meja, predvsem že z učenjem najmlajših, pritegnitev zanimanja mladih ter vračanje mladih, ki odhajajo na študij v tujino. "Upam, da se bomo tudi v prihodnje znali učiti drug od drugega," pa je minister ob začetku današnjega srečanja sporočil rojakom iz zamejstva in sveta.

Predsednica komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je menila, da Slovenci iz zamejstva in sveta tudi z udeležbo na današnjem srečanju kažejo, da želijo biti del razvoja v Sloveniji in želijo skupaj z ostalimi soustvarjati skupen slovenski prostor. Slovenci po svetu po njenih besedah pripomorejo h krepitvi narodne zavesti, ohranitvi slovenskega jezika in kulture, pa tudi h krepitvi slovenskega gospodarstva.

Letošnje, 19. vseslovensko srečanje v DZ, je posvečeno izzivom in priložnostim gospodarskega povezovanja za ohranitev in krepitev slovenske identitete med Slovenci po svetu.

Svoje izkušnje s tega področja v nadaljevanju srečanja predstavljajo vodja projekta Slovenska globalna poslovna povezava Štefan Bogdan Barenboim Šalej, ki živi v Braziliji, znanstvenica in profesorica Marija Strojnik, ki je dolga leta živela v ZDA, zdaj pa deluje v Mehiki, ter predstavnik koordinacijskega odbora Zamejske gospodarske koordinacije Felix Wieser.

Z vseslovenskim srečanjem v državnem zboru se je začelo tradicionalno srečanje Slovencev v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma, ki se bo sklenilo v nedeljo s taborom Slovencev po svetu. Poleg Ljubljane ga bo letos gostila Vipava, kjer v bo soboto osrednja prireditev srečanja.

V času srečanja je v prostorih DZ na ogled razstava ob 70. obletnici delovanja združenja Slovenska izseljenska matica.