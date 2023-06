Vlada sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave

Ljubljana, 28. junija - Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave in pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča za podpis sporazuma. Sporazum pomeni nadaljnjo vzpostavljanje sodelovanja in meduniverzitetnega mreženja, izmenjave študentov in profesorjev, so sporočilo z ministrstva.