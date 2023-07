Po Sloveniji tudi letos poletne šole za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ljubljana/Murska Sobota/Koper, 1. julija - Po Sloveniji bo tudi letos poleti več poletnih šol slovenščine za mlade slovenskega porekla, ki živijo v zamejstvu ali po svetu. Dopoldne bo v ospredju taborov, tečajev in poletnih šol predvsem učenje slovenščine, popoldne pa bodo otroci in mladi iz več držav spoznavali Slovenijo in njeno kulturo ter se družili med seboj pri različnih dejavnostih.