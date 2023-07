V Jernejevem kanalu kmalu zaključek gradnje več kot kilometer dolgega mostovža

Sečovlje, 4. julija - Predvidoma do sredine avgusta bodo v Jernejevem kanalu med Sečo in Sečoveljskimi solinami zaključili z gradbenimi deli, ki zajemajo izgradnjo 1178 metrov dolgega dvonivojskega lesenega mostovža s sedmimi pomoli in 280 urejenimi privezi za plovila ter pešpot. Naložba je vredna skoraj 2,5 milijona evrov.