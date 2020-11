Civilne iniciative opozorile na nezakonita dela v Jernejevem kanalu

Lucija, 5. novembra - Civilni iniciativi Seča in Piran sta v sredo skupaj z Društvom za zaščito Seče in solin ter Krajevno skupnostjo Lucija opozorili na po njihovem mnenju nezakonita gradbena dela na območju ribiškega pristanišča Seča. Na piranski občini so pojasnili, da je dela opravljal zasebnik, ki je z njimi po opozorilu prenehal in območje vrnil v prvotno stanje.