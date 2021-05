Okolje Piran začelo urejati Jernejev kanal

Seča, 20. maja - Javno podjetje Okolje Piran je kot upravljavec Jernejevega kanala danes začel urejati območje in odstranjevati zapuščena plovila. Sledilo bo sklepanje dogovorov o plačilu vzdrževalnine z lastniki privezanih plovil, ki bodo lahko v kanalu ostali do začetka izgradnje mostovža. Gradbeno dovoljenje naj bi Okolje Piran pridobilo do konca leta.