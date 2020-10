Okolje Piran pridobilo vodno dovoljenje za Jernejev kanal

Seča, 9. oktobra - Javno podjetje Okolje Piran je po večmesečnem usklajevanju pridobilo vodno dovoljenje za rabo in ureditev Jernejevega kanala. Upravljanje degradiranega območja, ki je že več let prepuščeno propadanju, nameravajo začeti takoj, so napovedali v javnem podjetju. Vodno dovoljenje je direkcija za vode izdala za 30 let.