Začeli gradbena dela v Jernejevem kanalu

Sečovlje, 14. novembra - Po večletnem dogovarjanju so se danes s slovesnostjo začela dela v Jernejevem kanalu. Med drugim bodo zgradili lesen mostovž ter sanirali degradirano in dolga leta zanemarjeno območje kanala. Naložba je vredna skoraj 2,5 milijona evrov, so sporočili iz javnega podjetja Okolje Piran.