V tržaškem SSG bodo v novi sezoni razmišljali o skupnosti

Direktor in umetniški vodja SSG Danijel Malalan je o novi sezoni zapisal: "V novih gledaliških zgodbah bomo spoznali skupnost, ki medse sprejme svetovno znanega dirigenta, ki se odloči, da zaradi bolezni prekine kariero ter se preseli v majhno vas, kjer najde tudi ljubezen in se naenkrat počuti Kakor v nebesih, ali intimno usodo umetnika, ki se zave lastne minljivosti pa tudi izmuzljivosti umetnosti in je sam, nebogljen, od vseh zapuščen V Gradu.

Govorili bomo tudi o pobegu od skupnosti, ki ga poskuša izvesti hrepeneča Lepa Vida, v nenehnem iskanju svobode in ljubezni, in tu je še Tujec, ki se nehote znajde na nepravem mestu in postane žrtev nesporazuma nekoga, ki odtujeno in pasivno dojema svet okoli sebe ter še Prebrisane male laži, ki na humoren način krojijo odnose znotraj družinske skupnosti."

Sezono bo odprla koprodukcija z Mestnim gledališčem Ptuj in v sodelovanju z Glasbeno matico, ki bo nagovorila z zgodbo o vaški in zborovski skupnosti. Kakor v nebesih Kaya Pollaka je predstava o uspešnem dirigentu, ki se vrne v rojstno vas, na severnem delu Švedske, kjer se njegovo življenje spremeni ob stiku z lokalnim cerkvenim zborom. Besedilo je priredba scenarija filma As it is in Heaven iz leta 2004, ki je bil nominiran za oskarja kot najboljši tuji film. Režiser je Samo M. Strelec.

Novembra bo na vrsti premiera predstave V gradu, ki bo poklon Giorgiu Pressburgerju, ustanovitelju Mittelfesta in vodilni osebnosti obmejnega kulturnega prostora. Pressburger je bil gledališki, operni in filmski režiser, pisal je romane in novele, scenarije za radio in televizijo ter dramska besedila, ki jih je običajno sam režiral. Uprizoritev v režiji Alessandra Marinuzzija je zato izjema, saj je avtor pred leti izrazil željo, da bi tržaški režiser postavil na oder njegov tekst z naslovom V gradu.

Novo leto se bo začelo v znamenju mita s koprodukcijo SSG in Gledališča Koper Lepa Vida. Avtorica Staša Prah se v igri sprašuje o pomenu hrepenenja v današnjem svetu, o arhetipu matere, ženske, o domotožju in odnosu do tradicije in tudi do uporništva. Glasbeno-gledališka uprizoritev se bo ukvarjala z današnjim pogledom na mit in zgodbo Lepe Vide. Režiser in skladatelj je Marjan Nećak, so zapisali v tržaškem gledališču.

Tržaški gledališki ustvarjalec Franco Pero podpisal uprizoritev predstave Tujec po istoimenskem romanu francoskega pisatelja in filozofa Alberta Camusa, ki bo premiero doživela februarja. V središču pripovedi je tema absurda ali nesmisla.

Za april napovedujejo premiero komedije Prebrisane male laži. Duhovito zgodbo o ljubezni, zakonu, sobivanju v dobrem in slabem ob tajno čuvanih družinskih skrivnostih, je napisal ameriški dramatik Joe DiPietro. Besedilo prinaša v ospredje resne družbene teme in vprašanja o (med)generacijskih razlikah in etičnih in moralnih načelih posameznika v sodobni družbi. Humoristične situacije bo postavila na oder hrvaška režiserka Nenni Delmestre.

Maja bo sklop uprizoritev tržaškega gledališča zaključila gledališko-koreografska predstava O snegu in ljubezni, ki je pred kratkim doživela predpremiero na festivalu Let's Play ob podelitvi gledaliških nagrad tantadruj. Uprizoritev SSG in Zavoda Godot je adaptacija istoimenskega kratkega romana Marka Sosiča. Predstava v priredbi in režiji Tadeja Piška tolmači poetično govorico tržaškega pisatelja z uporabo plesa in glasbe, v tem primeru s koreografijami Mojce Špik in Inan Du Swami ter z izvirno glasbo Marjana Peternela.

Izbirna sklopa gostujočih predstav bosta ponudila po štiri v večernem in štiri v popoldanskem sklopu, potrjena sta tudi abonma za Gorico z osmimi predstavami in Družinski abonma za najmlajše, so še sporočili iz SSG Trst.