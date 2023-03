Ministrstvo za usposabljanje na področju digitalnih kompetenc izbralo Založbo Rokus Klett

Ljubljana, 20. marca - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na razpisu za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc izbralo Založbo Rokus Klett. Za projekt Digitrajni učitelj ji je dodelilo nekaj manj kot 17,6 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.