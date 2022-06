Razpis za usposabljanje v šolstvu na področju digitalnih kompetenc predvidoma avgusta

Ljubljana, 22. junija - Ministrstvo za šolstvo predhodno obvešča bodoče prijavitelje o razpisu za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v šolstvu na področju digitalnih kompetenc ter kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti, ki bo predvidoma objavljen avgusta. Financiran bo iz sredstev za izvajanje nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.