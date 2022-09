Ekošola in Lidl Slovenija že deveto sezono s projektom Hrana ni za tjavendan

Ljubljana, 26. septembra - Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga obeležujemo 29. septembra, Ekošola in Lidl Slovenija napovedujeta že 9. sezono projekta Hrana ni za tjavendan. Projekt otroke in mladostnike že vrsto let ozavešča o prevelikih količinah zavržene hrane in išče učinkovite rešitve za njeno zmanjšanje.