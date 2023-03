Na Ekokvizu zmagale učenke OŠ Leskovec pri Krškem

Mengeš, 15. marca - S torkovim državnim tekmovanjem na ljubljanski OŠ Spodnja Šiška se je zaključilo letošnje tekmovanje v ekoznanju za osnovne šole. V poznavanju okoljskih tem se je pomerilo dvanajst tričlanskih ekip iz osmih regij, ki so bile najboljše na šolskem tekmovanju. Zmagale so učenke OŠ Leskovec pri Krškem, so danes sporočili iz društva Doves.