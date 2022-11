Letos v programu Hrana ni za tjavendan rekordnih 215 izobraževalnih ustanov

Ljubljana, 22. novembra - Ekošola in Lidl Slovenija sta že devetič zagnala projekt Hrana ni za tjavendan, katerega namen je otroke, mladostnike, starše in učitelje ozavestiti o količinah zavržene hrane ter jim ponuditi orodja za reševanje problematike v njihovem vrtcu, šoli in doma. V tekočem šolskem letu se je v projekt prijavilo rekordnih 215 izobraževalnih ustanov.