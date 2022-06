Šole in vrtci v projektu Hrana ni za tjavendan pomembno zmanjšale količine zavržene hrane

Ljubljana, 16. junija - Projektu Hrana ni za tjavendan se je v šolskem letu 2021/2022 pridružilo rekordnih 160 osnovnih in srednjih šol ter vrtcev z več kot 7600 mladimi in 734 mentorji. Z raznolikimi aktivnostmi so vključene ustanove količino zavržene hrane v povprečju zmanjšale za 30 odstotkov, nekatere celo do 90 odstotkov, so sporočili iz programa Ekošola.