Fides pričakuje pogajanja z vladno stranjo vsaj enkrat tedensko

Ljubljana, 7. junija - Predstavniki reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva ter vlade so danes spet sedli za pogajalsko mizo. Tudi tokrat pri oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra ni bilo vsebinskega napredka, so za STA pojasnili v zdravniškem sindikatu Fides. Pričakujejo, da se bodo z vladno stranjo pogajali vsaj tedensko, in ne vsakih 14 dni.