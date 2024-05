Vladna stran bo sindikatom predstavila predlog za dvig plač direktorjev v javnem sektorju

Ljubljana, 10. maja - V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij bo danes, po slabem mesecu dni, znova srečanje na krovni ravni. Pregledali bodo, kako so v vmesnem času potekala stebrna pogajanja in usklajevanja po delovnih skupinah. Vladna stran pa bo predstavila predlog uvrstitev plač direktorjev v javnem sektorju.