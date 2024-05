Sodni svet v četrtek o predlogu interventnega zakona

Ljubljana, 6. maja - Sodni svet bo v četrtek obravnaval predlog interventnega zakona za uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah, še v tem tednu se bodo do predloga opredelili tudi na vrhovnem sodišču. O problematiki sodniških in tožilskih plač bo govora tudi na današnjem sestanku stavkovnega odbora tožilcev in Društva državnih tožilcev Slovenije.